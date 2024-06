Covid, aumento lieve dei casi con un impatto ospedaliero limitato

Nel periodo di monitoraggio nella settimana 20-26 giugno, in Italia si registra un "lieve aumento dell'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SarsCoV2, ma si attesta sempre a livelli molto bassi e l'impatto sugli ospedali resta stabile e limitato". Così il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia. "La nuova variante JN.1 si conferma predominante, come osservato anche in altri Paesi, ma non è particolarmente patogenica tanto che l'impatto sugli ospedali è irrilevante. Continueremo a seguire, come sempre con la massima attenzione - conclude Vaia - l'andamento epidemiologico".