Presidio dei sindacati davanti all' Asl di Alessandria

Manifestazione unitaria, oggi ad Alessandria, dei sindacati del comparto sanità, nell'ambito della mobilitazione, avviata da mesi, per carenza negli ospedali di personale Oss, "figura professionale determinante a garantire la cura dei pazienti", sottolineano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials. Il presidio è stato organizzato in via Venezia davanti alla sede della direzione sanitaria dell'Asl. Complessivamente sul territorio mancherebbero circa 100 operatori socio sanitari e la graduatoria scade il 5 agosto. "Al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre richieste - sottolineano le sigle sindacali - A preoccupare è il fatto che la problematica potrebbe estendersi anche ad altri profili". Se non si dovesse arrivare a un accordo, non si esclude lo sciopero provinciale. "Interesseremo anche i nostri livelli regionali e il prefetto. La situazione è ormai insostenibile: la sanità pubblica è un bene comune e una priorità per tutti", concludono i sindacati.