Comune Torino e commercianti, cabina di regia contro le spaccate

Fare "fronte comune" per combattere il crescente fenomeno delle spaccate nei negozi, anche attraverso una cabina di regia o tavolo di confronto fra Comune e commercianti. A dirlo, a margine della presentazione dell'Oktoberfest Torino, l'assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino, interpellato su un tema che preoccupa sempre di più negozianti e istituzioni. Ricordando il recente incontro al Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico con le associazioni di categoria, Chiavarino evidenzia che "c'è una totale comunità d'intenti" e in questo senso, annuncia, "a giorni convocheremo le associazioni dei commercianti, per dar vita anche come Comune a iniziative di confronto e, nel caso, per predisporre un lavoro da presentare al Cosp". "Bisogna fare fronte comune - ribadisce Chiavarino -, creare molta solidarietà e collegamento in chiave comunicativa e attivare anche forme di protocolli d'intesa, anche con le ditte specializzate di sorveglianza". Un documento, quest'ultimo, che è stato approvato proprio ieri dalla Giunta comunale. Fra le ipotesi discusse nei comitati per la sicurezza - ricorda l'assessore - anche "rinforzare di notte i pattugliamenti e pare ci sia una disponibilità da parte delle forze dell'ordine, compatibilmente col personale a disposizione. C'è una totale comunità d'intenti", conclude.