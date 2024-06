Maltempo: temporali in arrivo domani nel Nord Ovest

Dalla mattinata di domani temporali in arrivo su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla Lombardia. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile, che indica la possibilità di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Valle d'Aosta e settori di Piemonte, Lombardia e Veneto.