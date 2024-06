Egea, tribunale di Torino omologa accordi di ristrutturazione

Il Tribunale di Torino ha pubblicato il provvedimento di omologa inerente gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Egea spa, Egea Pt ed Egea Commerciale con le proprie creditrici finanziarie, i propri obbligazionisti e i propri fornitori, nonché le proposte di transazione fiscale formulate all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' il provvedimento, ai sensi del Codice della crisi, della Sesta sezione civile, Procedure Concorsuali. Lo comunica Iren, che nei mesi scorsi ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante - nell'ambito del salvataggio di Egea, multiutiliy dell'albese - per l'acquisizione del 50% del capitale sociale di una NewCo, in cui saranno trasferiti i rami operativi di Egea, Egea Commerciale ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento. Il 23 aprile l'operazione ha ottenuto l'autorizzazione Golden Power e in data 26 giugno l'autorizzazione Antitrust. Infine, i risultati consolidati riferiti al perimetro oggetto dell'operazione evidenziano Il rispetto della posizione finanziaria netta adjusted contrattualmente indicata. Il closing dell'operazione è atteso il 1° agosto "fatta salva la verifica di limitate ulteriori condizioni sospensive previste dall'accordo di Investimento".