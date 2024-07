Cantieri finiti, riapre la provinciale 61 nel Torinese

Ha riaperto oggi la provinciale 61 nel territorio di Vidracco, nel Torinese, chiusa da inizio marzo per i lavori di allargamento della sede stradale. Ora la provinciale, nei 500 metri alle porte del paese, è stata adeguata con una carreggiata di larghezza doppia e nuove protezioni laterali in acciaio corten sul lato che costeggia l'orrido del torrente Chiusella. I lavori sono stati finanziati con 800mila euro provenienti da fondi regionali e 150mila stanziati dalla Città metropolitana di Torino. Si tratta di una provinciale sulla quale insistono volumi di traffico notevoli che riguardano non solo i residenti della Valchiusella, ma anche turisti e mezzi pesanti delle aziende locali.