Portas (EnviPark), ridurre in fretta emissioni

"Ridurre in fretta le emissioni per rallentare il riscaldamento globale e irrobustire i territori per adattarli ai cambiamenti già in atto sono i due imperativi di questa fase storica". Ad affermarlo, in una nota, è Giacomo Portas, presidente dell'Environment Park di Torino, parco tecnologico attivo dal oltre vent'anni sull'innovazione ambientale. "Gli eventi atmosferici di sabato in Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche i fenomeni estremi a cui abbiamo assistito a Torino e dintorni a fine maggio - sostiene Portas - testimoniano una volta di più che il cambiamento climatico è già una realtà. I climatologi sottolineano senza ombra di dubbio che fenomeni estremi sempre più frequenti sono diretta conseguenza del riscaldamento globale, a sua volta favorito dalle emissioni di gas climalteranti". "È sempre più evidente - sottolinea il presidente dell'Environment Park - l'importanza di una transizione energetica che riduca rapidamente le emissioni, quindi di una cultura diffusa che abbandoni ogni tipo di negazionismo sui temi del clima. Contemporaneamente è urgente che sul territorio si realizzino gli investimenti necessari all'adattamento a un clima che è già cambiato e che limitino le conseguenze di fenomeni come quelli che abbiamo visto in questi giorni".