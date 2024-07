Corsaro (Anci Piemonte), fare interventi immediati per maltempo

"Siamo vicini alle comunità flagellate dal maltempo. I sindaci piemontesi sono pronti a unirsi alla richiesta del governatore Alberto Cirio per il riconoscimento immediato dello stato di emergenza". Lo afferma il presidente dell'Anci del Piemonte, Andrea Corsaro. "Come sempre - sottolinea Corsaro - i Comuni sono impegnati al fianco delle autorità e dei volontari nel tentativo di portare sollievo a intere comunità isolate e ai cittadini evacuati dalle loro abitazioni. Ringrazio il sistema della protezione civile per l'impegno che ha consentito di evitare situazioni ancora più gravi. Serviranno ora interventi economici consistenti e immediati". "I fenomeni meteoclimatici avversi sempre più frequenti e distruttivi - aggiunge - pongono una seria riflessione sull'urgenza di realizzare interventi strutturali importanti volti a prevenire nuove emergenze. Oltre al Piemonte e alla Valle d'Aosta, i fatti degli ultimi giorni hanno interessato anche le vicine Francia e Svizzera. Il contrasto ai cambiamenti climatici è un tema che richiede dunque un confronto aperto su ampia scala, al quale i sindaci sono pronti a portare il loro contributo".