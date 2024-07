Cirio, la Protezione civile Piemonte si è confermata la migliore

"Ancora una volta la Protezione civile del Piemonte si è confermata la migliore d'Italia", di fronte a eventi meteorologici "così violenti e concentrati e con la caratteristica di essere difficilmente prevedibili. La macchina della Protezione civile ha funzionato benissimo e ha portato in salvo e in sicurezza anziani, ragazzi e bambini". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'arrivo della terza tappa del Tour de France di ciclismo, a Torino. In tutto il Piemonte sono stati censiti 584 interventi per danni o criticità legate ai nubifragi che tra sabato e domenica hanno colpito alcune aree delle Valli Orco e di Lanzo, nel Torinese, della Valsesia e del Verbano-Cusio-Ossola. "Già oggi sono iniziati i primi sopralluoghi - ha aggiunto Cirio - e abbiamo avviato la conta dei danni per i quali abbiamo già attivato la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza".