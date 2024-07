Casa Savoia, ritardo tumulazione dovuto a questioni burocratiche

"Come precedentemente comunicato, il ritardo nella sepoltura, è stato dovuto esclusivamente a questioni burocratiche e valutazioni della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Il principe riposa ora nella cripta reale, nella Sala dei Re, simbolicamente collocato nei pressi della tomba di re Carlo Alberto, padre del primo Re d'Italia Vittorio Emanuele II, mentre Vittorio Emanuele è stato il figlio dell'ultimo Re d'Italia, Umberto II". A comunicarlo, in una nota. è la casa reale, dopo che ieri il principe Vittorio Emanuele di Savoia, scomparso lo scorso 3 febbraio, è stato tumulato nella Basilica di Superga. "La Cripta, collocata sotto il pavimento della Basilica, è dal 1778 luogo di sepoltura dei membri di Casa Savoia - continua la nota - . La tomba del principe è un sarcofago, realizzato nel rispetto dello stile architettonico e artistico in conformità a quelli già presenti nella Cripta". "La cerimonia è avvenuta in forma intima e privata alla sola presenza del figlio del principe, sua altezza reale il principe Emanuele Filiberto, capo della Real Casa di Savoia e gran maestro degli Ordini Dinastici". Casa Savoia infine ha annunciato che a settembre verrà celebrata una funzione religiosa "che vedrà la partecipazione di tutti i membri della famiglia reale".