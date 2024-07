Maltempo: Lo Russo, intensità fenomeni impressionante

"L'intensità dei fenomeni di maltempo è impressionante e questo obbliga a cambiare il modo di ragionare rispetto alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, parlando delle precipitazioni che hanno investito anche il capoluogo piemontese. "C'è una questione molto importante che riguarda la pianificazione, però diamo atto che la macchina della Protezione civile ha funzionato molto molto bene, non ci sono state vittime e questo è stato possibile grazie ai sistemi di allerta e a tutta la macchina che si è messa in moto, e non era semplice - ha aggiunto Lo Russo -. Oggi si pone il problema della ricostruzione, anche per evitare che le ripercussioni economiche nell'imminenza della stagione turistica siano estremamente rilevati". Il sindaco di Torino, infine, facendo riferimento al progetto di trasformazione dell'alberata di corso Belgio, contestato da alcuni comitati di cittadini, anche con un ricorso in tribunale, ha sottolineato che: "il nubifragio è stato impressionante e ha fatto cadere diversi alberi, alcuni anche in corso Belgio e mi è venuto in mente quando abbiamo firmato l'ordinanza per togliere quelli pericolanti. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sul fatto che questa era una operazione da fare, voglio auspicare che, con un pizzico di razionalità, ieri ci si sia resi conto che queste sono cose che vanno fatte. Perché è andata bene che non ci sono stati danni alle persone ma poteva anche non finire così", ha concluso Lo Russo