Lo Russo, 'fondi per danni a università sottratti ad altro'

"Il ripristino dei luoghi a Palazzo Nuovo sottrarrà risorse all'Università che avrebbero potuto essere impiegate diversamente". A rimarcarlo, a margine della presentazione degli investimenti Pnrr della Città per il sociale, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito dei danni all'ateneo in seguito all'occupazione e alle proteste dei pro Palestina, all'indomani del sopralluogo del rettore e delle istituzioni. "La protesta è sempre legittima - osserva Lo Russo - e noi dobbiamo tutelare gli spazi della democrazia anche quando sono portatori di idee che magari possono non essere condivise. Il confine che non deve mai essere valicato sta negli atti di vandalismo e danneggiamenti. Ogni volta che danneggiamo un bene pubblico stiamo di fatto producendo un danno economico, sottraendo risorse pubbliche ad altre funzioni, senza che questo aggiunga nulla al merito della protesta. Questo è il confine che è sbagliato superare - ribadisce il sindaco di Torino -. Quindi sì alle legittime e anche dure contestazioni, al diritto democratico di esercitare il proprio libero pensiero, no agli atti di vandalismo, soprattutto quando danneggiano beni pubblici".