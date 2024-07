Agli avvocati di Torino la Coppa Italia nei campionati forensi

La squadra dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha conquistato la Coppa Italia ai Campionati Forensi di calcio che si sono svolti a Gabicce (Pesaro-Urbino) dal 26 al 30 giugno. Oggi il trofeo è stato mostrato nella sede del Consiglio dal capitano, Roberto Capra, e da altri partecipanti alla trasferta in terra marchigiana. La squadra, con Cesare Mariconda nella veste di allenatore, è stata estromessa dalla corsa verso lo scudetto (vinto da Palermo) da una sconfitta per 0-1 con il Cosenza, ma nella partita decisiva per l'assegnazione della Coppa si è imposta 1 a 0 sulla rappresentativa delle toghe di Barletta-Andria-Trani. Le cronache di parte pugliese parlano di "gara equilibrata e corretta" decisa però da un poderoso colpo di fortuna: un cross sbagliato che è andato beffardamente a infilarsi sotto l'incrocio dei pali. "Certo - commenta Antonio Genovese, dirigente accompagnatore dei subalpini - ma nel complesso, al di là del singolo episodio, abbiamo meritato la vittoria. Quella con il Cosenza è stata la nostra unica sconfitta e anche lì non siamo stati per nulla inferiori agli avversari". Fra i circa 25 componenti della rosa figurava, come fuori quota, anche un magistrato della procura di Torino, Mario Bendoni, che a detta di tutti ha fornito un valido contributo alla squadra sia in campo che fuori. "Si è formato un gruppo splendido - conclude Genovese - con dei ragazzi davvero bravissimi. Credo che con un paio di innesti l'anno prossimo potremo vincere anche il campionato".