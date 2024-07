Forti piogge nel Novarese, chiuso sottopasso a Borgo Ticino

Per le forti piogge cadute nelle ultime ore, Anas ha chiuso un sottopasso rimasto allagato a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Sul posto il personale delle forze dell'ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.