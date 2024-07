Appendino, "incredibile che qualcuno abbia aggredito Idà"

"Passeggiando per il centro di Torino tutti almeno una volta abbiamo incontrato Idà, con le sue stupende bolle di sapone. Incredibile che qualcuno si sia organizzato per insultarlo e aggredirlo. Non sei solo, ti aspettiamo presto in giro!". E' il post pubblicato da Chiara Appendino, vicepresidente di M5s ed ex sindaca di Torino dopo l'aggressione denunciata dall'artista di strada.