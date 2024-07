Valenza, rapina nel parcheggio a dipendente di una ditta orafa

In tre, travisati e armati di pistola, hanno rapinato il dipendente di una ditta orafa di Valenza (Alessandria). Come fatto sapere, oggi, dai Carabinieri, l'episodio risale al pomeriggio di venerdì 5 luglio in un parcheggio nella zona di via Rimini. La vittima - leggermente contusa dopo l'aggressione - trasportava metalli grezzi. Il danno economico si aggirerebbe intorno ai 200mila euro. Accertamenti in corso da parte degli investigatori.