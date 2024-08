Schiaffi al volto per rapinare, arrestato dai carabiniere

I Carabinieri della Stazione Regio Parco di Torino hanno arrestato un senegalese di 48 anni per il reato di rapina. Aveva appena aggredito un giovane italiano di 23 anni, schiaffeggiandolo al volto, per prendergli le cuffie bluetooth, in piazza Foroni all'angolo con via Montanaro. L'intervento dei militari dell'Arma è avvenuto nell'ambito di un servizio 'strade sicure'. La refurtiva è stata recuperata e restituita al 23enne rapinato. Il presunto rapinatore è stato accompagnato presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.