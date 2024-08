Bimba investita: assistenti sociali, no a chi alimenta odio

Dichiarazioni "fuori luogo" e "senza conoscere i fatti" sono state rilasciate ieri da alcuni esponenti politici sul caso di Esmeralda, la bimba di 2 anni morta a Torino dopo essere stata investita da un'auto nel parcheggio di un ospedale. E' quanto scrive l'Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte in una nota in cui si fa riferimento a Matteo Salvini e a Maurizio Marrone, assessore regionale FdI. "Commenti del genere - dichiara il presidente, Antonio Attinà - denotano fini del tutto strumentali e non fanno altro che alimentare diffidenza e odio. Siamo vicini alla famiglia di Esmeralda, esprimiamo vicinanza per la tragedia che sta vivendo. Chiediamo inoltre, con forza, di verificare le circostanze prima di rilasciare dichiarazioni che coinvolgono impropriamente gli Assistenti Sociali. Tutti i giorni sosteniamo le famiglie in difficoltà: tutte e indistintamente. Francamente, per come serviamo il nostro Paese, meritiamo rispetto".