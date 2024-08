Bonelli, trucco di Salvini sul 90% dei treni puntuali, si dimetta

"Salvini fa uscire dal suo cappello di prestigiatore che il 90% dei treni sarebbero puntuali. Per forza, Rfi ha aumentato i tempi di percorrenza! Alcuni esempi? Trento-Roma: prima era 4 ore e 30 minuti, oggi 5 ore e 8 minuti; Roma-Milano: prima era 3 ore e 20, oggi 5 ore. A questi si aggiungono che adesso ci vogliono quattro ore per fare Venezia-Milano, invece delle due ore e un quarto di prima e sette ore per andare da Torino a Napoli, al posto delle 5 ore e 45 minuti di prima. Ma il prezzo dei biglietti non é mica diminuito. Chi usufruisce del servizio Av paga lo stesso nonostante l'aumento dei tempi". Lo dichiara il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Il fallimento di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e Trasporti - aggiunge - è in questi numeri e nel suo trucchetto da prestigiatore fallito di far credere che i treni sono in orario, avendone aumentato i tempi di percorrenza. La realtà é che Salvini ha sottratto investimenti strategici alle infrastrutture ferroviarie e al trasporto pubblico nelle città, che è tra i peggiori in Europa, finanziando con 14 miliardi il Ponte sullo Stretto. Ma ora il trucco è svelato, e Salvini deve dimettersi, come chiediamo nella nostra petizione online".