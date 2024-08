Maltempo: allerta gialla in Piemonte per temporali

E' allerta gialla per temporali in Piemonte oggi pomeriggio e domani. Ad annunciarla, l'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale. Già da oggi pomeriggio ci sarà instabilità diffusa, con temporali generalmente moderati ma localmente forti in formazione a ridosso dell'arco alpino e in possibile transito sulle pianure. Sono possibili forti raffiche di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni. Le temperature sono sopra la media in pianura anche oggi.