Maltrattamenti al marito, donna arrestata ad Aosta

Una donna di 55 anni, di origine romena, incensurata, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia ad Aosta. La polizia è intervenuta ieri sera su richiesta del marito, un italiano di 73 anni in situazione di fragilità. L'uomo ha riferito che la moglie lo aveva appena picchiato sulle braccia con un bastone per tende. I segni e le ferite riscontrate dagli agenti confermerebbero l'accaduto. Ha inoltre spiegato che la donna da circa tre anni è spesso in stato di ebbrezza alcolica. Tra le angherie che ha riferito di subire, c'è anche la manipolazione della bombola per l'ossigeno che gli viene somministrato a seguito di problemi cardiaci. La polizia ha quindi arrestato la donna in base alla normativa del codice rosso. Il pm di turno, Giovanni Roteglia, ha fatto istanza di convalida del provvedimento al gip, chiedendo la misura cautelare del braccialetto elettronico e l'allontanamento dalla casa familiare. La donna si trova al momento in carcere a Torino.