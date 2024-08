Operaio morto ad Asti: A2A, cordoglio e vicinanza alla famiglia

"A2A esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Nicholas Colombini, che purtroppo ha perso la vita nella giornata di ieri". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dall'azienda di Asti. La nota precisa che "Nicholas Colombini lavorava per Elte srl, la società che ha in appalto i lavori di rinnovo di una porzione dell'impianto di trattamento del rottame vetroso di Asti". Nel comunicato inoltre si fa presente che "sin da principio A2A Ambiente ha assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto".