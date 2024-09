Unicredit: avvia anticipo buyback su 2024 per 1,7 miliardi

Unicredit ha definito le modalità per l’esecuzione del programma di buyback a titolo di anticipo delle distribuzioni attese sull’esercizio 2024 per un ammontare pari a 1,7 miliardi di euro. Anticipo che, come noto, è stato autorizzato dalla Bce. L’anticipo del buyback è riferito a un esborso complessivo di massimi 1,7 miliardi e, in ogni caso, non superiore a 112.897.854 di azioni UniCredit (pari a circa il 7% del capitale sociale di Unicredit). Gli acquisti saranno avviati a decorrere dalla seduta odierna e si prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di novembre. UniCredit ha conferito incarico a Morgan Stanley in qualità di intermediario terzo abilitato, «che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma». Il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo Unicredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le azioni UniCredit, infine, che verranno acquisite col buyback verranno annullate.