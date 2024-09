Diena nuova capogruppo Sinistra Ecologista in Comune a Torino

Sara Diena è la nuova capogruppo di Sinistra Ecologista al Comune a Torino. La consigliera subentra alla collega Alice Ravinale, eletta in Consiglio regionale. "Sento una grande responsabilità - dice -, verso la mia comunità politica e verso chi nel 2021 ha voluto darmi fiducia". Diena evidenzia poi che "l'impegno è anche rivolto a tutte quelle persone che, per disillusione e sconforto, non si sentono considerate dalla politica e per quelle che ancora non si vedono riconosciuta la cittadinanza, ma che per noi sono cittadine a tutti gli effetti. Siamo a metà mandato - prosegue - quindi nostro compito sarà richiedere e verificare l'effettiva messa a terra delle prospettive delineate in questi anni. Spingeremo sulle progettualità che ci hanno più soddisfatto, come i beni comuni, le pedonalizzazioni, l'attenzione al carcere, la cura per una città antirazzista e femminista e insisteremo su quelle che per noi necessitano di una correzione del tiro, come l'atteggiamento sinora tenuto su Mirafiori/Stellantis, la timidezza dei provvedimenti rispetto a un trasporto privato ingombrante, la necessità di una cultura diffusa e un'educativa di strada in contrapposizione all'approccio securitario delle destre, l'assenza di canali di partecipazione che hanno portato a un muro contro muro su alcune progettualità basate su finanziamenti straordinari, come quelli del Meisino e di corso Belgio". E conclude, "ci batteremo anche per far sì che la Città stanzi le risorse necessarie per rafforzare la cura delle persone socialmente più fragili e continueremo a tenere alta l'attenzione su questioni più generali: dalla denuncia del genocidio in atto a Gaza, al contrasto alla riapertura del Cpr, alla repressione del dissenso, che purtroppo è uno dei grandi obiettivi di questa destra e su cui non smetteremo mai di difendere la libertà di manifestazione".