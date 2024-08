Perseguita la ex, scatta l'arresto in flagranza differita

Ancora un arresto per 'flagranza differita' dei Carabinieri di Alessandria a carico di un uomo che ha continuato a perseguitare la ex dopo la fine della relazione. E' stata proprio la donna a raccontare ai militari degli atti persecutori di cui era vittima: pedinamenti, appostamenti, insistenti molestie telefoniche con l'impiego di più utenze a lei sconosciute. Attivato il Codice Rosso, l'attività degli investigatori ha permesso di acquisire anche mail, messaggi, telefonate e altre fonti di prova. L'uomo, fermato a Castelnuovo Scrivia, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Alessandria. Disposti per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex e l'applicazione del braccialetto elettronico.