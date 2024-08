Viola norme igieniche, chiuso ristorante sul lago Maggiore

I carabinieri di Cannobio, insieme ai Nas di Torino e al nucleo ispettorato del lavoro di Verbania, hanno denunciato il titolare di un ristorante dell'alto Verbano per il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, delle procedure di autocontrollo del settore alimentare e l'assenza della documentazione di valutazione dei rischi. I militari hanno sanzionato l'uomo per circa 8mila euro. In attesa di regolarizzazione, l'attività è stata sospesa.