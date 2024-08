Universiadi, tra un mese a Torino le delegazioni internazionali

Tra un mese Torino ospiterà i rappresentanti tecnici delle delegazioni degli oltre 50 Paesi che parteciperanno alle Universiadi 2025, i Torino2025 Fisu World University Games Winter in programma dal 13 al 23 gennaio a Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo, Torre Pellice e Sestriere. Le delegazioni saranno in città dal 16 al 20 settembre in occasione dell'accensione della Torcia del Sapere e dell'avvio del Tour della fiaccola dei Giochi Universitari che si terrà il 20 settembre al rettorato dell'Università. Intanto, in questi giorni i siti di gara sono oggetto di un restyling per ospitare gli atleti e che, evidenzia il Comitato organizzatore, "lascerà una significativa eredità ai cittadini e alle associazioni sportive del territorio". Inoltre, come parte del percorso di avvicinamento alle Universiadi, il Palavela è rimasto aperto per tutta l'estate e ha ospitato, oltre a molti bambini, lo stage della nazionale Italiana junior di figura artistico, gli allenamenti delle squadre regionali di short track e pattinaggio di figura, il primo torneo di floor curling organizzato dalla Fisg Piemonte, mentre in questi giorni scenderà in pista la coppia di campioni europei in carica di pattinaggio artistico Charlène Guignard e Marco Fabbri. A novembre e dicembre, poi, si terranno i test event di short track al Palavela, biathlon a Pragelato e hockey a Torre Pellice, Pinerolo e al Pala Tazzoli di Torino. "E tra un mese - conclude il presidente del Comitato organizzatore, Alessandro Sciretti - si terrà la festa di Call to Action dedicata ai volontari, attori fondamentali in un grande evento come le Universiadi, in cui le generazioni di genitori e figli, dal 2006 al 2025, lavoreranno per la prima volta insieme, unite dallo stesso amore assoluto per lo sport".