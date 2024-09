Auto: scioperano i 317 lavoratori Sfc Solutions nel Torinese

Sciopero alla Sfc Solutions di Ciriè, nel Torinese, azienda dell'indotto auto che produce guarnizioni per abitacolo. I 317 lavoratori, oggi, incrociano le braccia un'ora e mezza a turno, dalle 9.30 alle 11, dalle ore 16.30 alle 18, con presidio all'ingresso dell'azienda, e dalle ore 3 alle ore 4.30 del 4 settembre, per richiamare l'attenzione delle istituzioni "sullo stato di crisi in cui versa da alcuni mesi lo stabilimento a causa di bassi volumi produttivi e scarsi investimenti". "Questa difficile situazione - affermano le Rsu aziendale e le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, UilTec Uil - si aggiunge alla crisi in atto nel settore auto nazionale e più nello specifico in quello del torinese, producendo tra i 317 dipendenti della Sfc Solutions forte preoccupazione per il loro futuro e quello delle loro famiglie".