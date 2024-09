Porti: Rixi, a gennaio rinnovo autorità portuali

"A gennaio, quando ci sarà il rinnovo delle Autorità portuali, ci sarà anche il presidente di Genova, che sarà scelto anche dalle commissioni di Camera e Senato". Così il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone nautico. Rixi ha voluto precisare che "non è una scelta individuale del viceministro o di Salvini, perché questo prevede la legge, e verrà chiesto il parere al presidente della Regione. Su questi temi sono molto rigido. I bandi per le candidature dovrebbero chiudere a fine settembre, poi ci sarà la trafila burocratica da seguire: mi stupisco che ci sia gente che è stata al governo che dice che il presidente dell'Autorità portuale si può fare in cinque minuti. Viene aperta una calla, vanno fatti i passaggi parlamentari, ci vogliono le votazioni di due commissioni, una alla Camera e una al Senato, dopodiché c'è l'intesa col presidente della Regione. Questo vuol dire mesi". Sulla delicata situazione ligure, col porto al centro di un'inchiesta della magistratura, "è evidente che fosse inopportuno nominare immediatamente un presidente. Il rispetto delle istituzioni è necessario in ogni condizione, specialmente in quelle delicate".