Disagi sulla Rivarolo-Chieri, interrogazione in Regione

Il Pd in Regione ha presentato un'Interrogazione urgente sulla ferrovia Sfm1 Rivarolo-Chieri, dopo i disagi patiti ieri dai pendolari nel primo giorno di riapertura. "Auspichiamo che la giunta Cirio abbia qualcosa di nuovo e di diverso da dire e non le solite rassicurazioni - dice in merito il consigliere Pd, Alberto Avetta - tra pochi giorni aprono le scuole, un evento non certo imprevisto, e mi auguro che il sistema del trasporto pubblico locale si faccia trovare pronto per evitare quanto avvenuto negli anni passati". Che poi aggiunge: "Ben venga lo sconto sugli abbonamenti, ma chi per lavoro o per studio utilizza il servizio ferroviario metropolitano vorrebbe poter sapere se e quando arriverà a destinazione. Più volte abbiamo chiesto alla Regione Piemonte di impegnarsi per potenziare una linea importante. Invece, siamo qui ad auspicare che venga garantita almeno la decenza".