Minacciava il suo ex datore di lavoro, arrestata per estorsione

Una ex dipendente avrebbe minacciato il titolare del bar dove lavorava diversi anni fa, per ottenere del denaro. Ma il barista, esasperato dalle continue richieste, si è rivolto ai carabinieri, che ha arrestato la donna, 34 anni già nota alle forze dell'ordine, per estorsione aggravata e continuata. È accaduto a Grugliasco, alle porte di Torino. L'ex dipendente da mesi accusava l'uomo di averle fatto bruciare l'auto, che aveva in uso anni prima, a seguito di discussioni riguardanti il lavoro. Il barista, pure negando di non aver fatto incendiate la vettura della donna, ha inizialmente accettato di pagare piccole somme di denaro, in quanto, aveva spiegato ai carabinieri, intimorito. Secondo la ricostruzione dell'uomo le richieste estorsive sarebbero però aumentate, con cadenza giornaliera negli ultimi mesi. Così aveva deciso di denunciarla. Lo scorso 2 settembre la donna si era presentata a richiedere e ricevere cento euro, ma ha trovato i militari dell'Arma che l'hanno arrestata. Dall'indagine è emerso che la donna, a seguito del licenziamento avvenuto cinque anni fa per sua scelta, avrebbe ricevuto una buonuscita nel 2020, peraltro maggiorata rispetto alle richieste pur di appianare eventuali contrasti. Ma ad aprile scorso la 34enne sarebbe poi riapparsa nella vita dell'uomo con richieste e minacce sempre più pressanti, fino all'arresto. La donna è stata accompagnata al carcere Lorusso e Cutugno, mentre gli inquirenti stanno facendo su di lei degli accertamenti per altri recenti precedenti per truffa e furto.