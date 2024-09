Merlo (Popolari), "ora in Piemonte può partire fase costituente"

"Con la straripante vittoria politica ed elettorale del giugno scorso, adesso la Regione Piemonte a guida Alberto Cirio può realmente far partire una stagione costituente. Una fase che punta a fare del Piemonte un modello di buona amministrazione e soprattutto un laboratorio di come si può far convivere una politica di crescita e sviluppo con la garanzia dei servizi essenziali". Così Giorgio Merlo, dirigente nazionale di Tempi nuovi-Popolari uniti. "Ma per far decollare una fase costituente - rimarca Merlo - sarà anche decisivo il ruolo dell'opposizione di sinistra. Se si limita quotidianamente a radicalizzare il conflitto politico con una opposizione puramente ideologica e pregiudiziale com'è avvenuto fino a oggi, difficilmente si può voltare pagina. Se invece si privilegiano le ragioni del governo del territorio e del suo sviluppo, allora si può realmente far decollare una nuova fase politica per il Piemonte".