GIUSTIZIA

Mottarone, la procura contro il gup: "Non cambiamo i capi d’imputazione"

Scontro tra magistrati inquirenti e giudice per l'udienza preliminare nel procedimento sulla disgrazia in cui nel 2021 persero la vita 14 persone. "Non ha il dominio incontrastato sulla qualificazione giuridica dei fatti"

Braccio di ferro tra la procura e il gup di Verbania davanti al quale si sta celebrando l’udienza preliminare per la tragedia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone. La procuratrice Olimpia Bossi e il pm Laura Carrera oggi in aula hanno comunicato di aver deciso di non modificare i capi d’imputazione formulati nei confronti degli imputati senza quindi condividere la richiesta avanzata lo scorso 23 luglio dal giudice Rosa Maria Fornelli. I pubblici ministeri hanno quindi chiesto la restituzione del fascicolo. Si ritorna in aula il prossimo 10 ottobre.

Il giudice Fornelli, anziché decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nei confronti di sei persone - Luigi Nerini, titolare della società che gestiva l’impianto funiviario del Mottarone, Enrico Perocchio, il direttore di esercizio, Gabriele Tadini, il caposervizio, e i vertici di Leitner e di due società (Ferrovie del Mottarone e il gruppo di Vipiteno) citando la legge Cartabia, aveva chiesto di modificare le accuse, eliminando l’aggravante relativa alla violazione delle norme infortunistiche ed escludendo i riferimenti alla sicurezza sul lavoro. Un invito che la procuratrice Bossi e la pm Carrera hanno deciso di non accogliere, ritenendo, peraltro che la stessa legge Cartabia non conferisce al gup “dominio incontrastato” in merito alla qualificazione giuridica dei fatti, cosa che in questo caso avrebbe snaturato l’impianto accusatorio costruito al termine di due anni di indagine. La gup, comunque, può procedere d’ufficio alla revoca della sua ordinanza, altrimenti, salvo altri colpi di scena, dovrebbe restituire gli atti ai pm i quali dovrebbero di nuovo proporre istanza di rinvio a giudizio. “A prescindere dalle determinazioni del pubblico ministero, l’ordinanza del gup della scorsa udienza individua una serie di elementi di cui non si potrà non tenere conto” ha commentato l’avvocato Federico Cecconi, del pool difensivo di Leitner. Elementi che avrebbero potuto portare a prosciogliere quanto meno le due società e a ridimensionare le contestazioni per le persone fisiche. Per gli avvocati Pasquale Pantano e Luca Della Casa, difensori di Nerini “la procura ha forzato la norma che prevede che il pubblico ministero si adegui all’ordinanza del giudice. In questo caso invece non si è adeguato in alcun modo e si è limitato a chiederle la restituzione degli atti”. “Appare questo – proseguono i due legali – un meccanismo che rimette nelle mani del pm la scelta del giudice naturale che per la Costituzione può essere individuato solo dalla legge. Intanto – concludono Pantano e Della Casa – la prescrizione avanza e questa volta, non si dica, che la responsabilità è degli avvocati”.

Il giudice dell’udienza preliminare non ha “il dominio incontrastato” sulla “qualificazione giuridica dei fatti (...) che comporti una riduzione delle contestazioni” e, in base alla norma, non ha poteri tali “da comportare situazioni in cui il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l’impianto accusatorio” si legge nella memoria, depositata oggi alle parti, con cui la procura di Verbania non accoglie la richiesta di modificare le accuse. Alla disciplina introdotta dalla legge Cartabia, la stessa invocata dalla giudice per chiedere la modifica del capo di imputazione, affinché “risulti rispettosa dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo, di obbligatorietà dell'azione penale e di imparzialità e terzietà del giudice”, osservano la procuratrice Bossi e il pm Carrera, non “può essere data una interpretazione che” comporta “situazioni in cui il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l'impianto accusatorio, riducendo le contestazioni”. Inoltre, riporta la memoria, non si può ritenere che “il legislatore abbia voluto attribuire al giudice dell'udienza preliminare/predibattimentale, il dominio esclusivo e incontrastato in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti portati alla sua attenzione, che comporti anche una riduzione delle contestazioni”. Quello che sostiene la Procura in sostanza è che per la legge il gup non può imporre, in questo caso, una “riduzione della contestazione, con effetti anche sulla competenza del giudice del dibattimento, da collegiale a monocratica”. Altresì può valutare e decidere nel merito con una sentenza che eventualmente può essere impugnata. In caso contrario, verrebbero anche lesi i principi della “obbligatorietà dell'azione penale e della sua irretrattabilità”.