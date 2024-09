Torino ricorda Marcello Mastroianni

A cento anni dalla sua nascita il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Distretto Cinema rendono omaggio a Marcello Mastroianni, uno dei volti del cinema italiano più conosciuti a livello internazionale, con una mostra, una breve retrospettiva e una ricca serie di eventi collaterali. "Mastroianni - ricordano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - è stato protagonista di capolavori indimenticabili. Un interprete di grande eleganza e profondità, capace di incarnare una vasta gamma di emozioni e personaggi con una naturalezza che lo ha reso un'icona del cinema mondiale, e la sua eredità continua a influenzare e ispirare attori e cineasti di tutto il mondo". Dal 20 settembre al 28 ottobre la cancellata esterna della Mole Antonelliana sarà ornata da 12 pannelli di grande formato che riproducono 17 ritratti dell'attore, per rivelarne le tante anime. Le fotografie, selezionate da Roberta Basano (Responsabile della Fototeca del Museo Nazionale del Cinema), provengono dall'archivio fotografico di Angelo Frontoni, di proprietà del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e del Museo Nazionale del Cinema. La retrospettiva 'Il gioco del cinema', in programma al Cinema Massimo dal 23 al 25 settembre 2024, prevede nove dei film più famosi "per raccontare - spiegano i promotori - il Mastroianni elegante e vagabondo, gioioso e malinconico, pacato e furioso, intellettuale e incolto che, grazie a personaggi simbolici e veritiere è stato capace di influenzare i costumi del Novecento. La rassegna sarà aperta dalla proiezione di 'Verso sera' alla presenza della regista Francesca Archibugi. "Ricordare Mastroianni - dichiara Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema - non è solamente l'occasione per celebrare uno degli attori italiani più significativi, ma è soprattutto la possibilità di ripercorrere un pezzo della nostra storia recente".