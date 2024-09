Studenti sfrattati per Universiadi: Lo Russo, era l'unica strada?

"Non ho gli elementi di dettaglio, però è chiaro che ci sono delle persone che hanno la responsabilità delle scelte che vengono fatte. La domanda va posta a loro: se la ritengono l'unica scelta possibile o se forse si poteva agire in maniera diversa". Così, a margine dei lavori del tavolo politico sulle strategie nazionali ed europee per l'emergenza abitativa a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo risponde a domande sulle proteste degli studenti per i posti letto nelle residenze universitarie che dovranno essere lasciati liberi per circa un mese per accogliere gli atleti delle Universiadi. "Questo - osserva il sindaco - è un principio di responsabilità in capo a chi ha preso queste decisioni, l'Edisu e il Comitato che ha gestito le Universiadi, i cui presidenti peraltro coincidono. Ciascuno si assume le responsabilità delle scelte strategiche che deve portare avanti. Diciamo che forse si poteva evitare, ma la domanda va fatta a loro".