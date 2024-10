Lo Russo, Repole prezioso punto di riferimento per il territorio

"Si tratta di una notizia che rende orgogliosa tutta la comunità torinese: con il suo impegno costante e la sua attenzione a chi è più in difficoltà l'arcivescovo Repole è un prezioso punto di riferimento per il nostro territorio. Congratulazioni, Cardinale Repole: continueremo, insieme, a lavorare per le nostre comunità, per il bene di tutte e tutti". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sui social commenta la nomina il prossimo 8 dicembre di Papa Francesco del vescovo Roberto Repole cardinale.