Auto: cresce età media a 11 anni e 8 mesi (+3% sul 2023)

Le auto sulle strade italiane sono sempre più vecchie, con un’età media che a settembre ha toccato gli 11 anni e 8 mesi, il 3% in più rispetto a settembre 2023. Un’età che incide anche sui costi dell’rc auto, rileva un’analisi di Facile.it: per un'auto di 10 anni la tariffa media è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge i 284 euro ai 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni. Le auto più vecchie circolano in Basilicata, dove a settembre il valore ha raggiunto i 13 anni e 9 mesi, seguita da Molise con 13 anni e 7 mesi, e, a pari merito, Calabria e Sicilia, dove mediamente le vetture hanno 13 anni e 6 mesi. Ai piedi del podio la Sardegna, 13 anni e 1 mese. Le auto più nuove in Toscana, 10 anni e 7 mesi; Lombardia, 11 anni e 1 mese, e il Lazio, 11 anni e 2 mesi. Quarto posto per l’Emilia-Romagna, con una media d’età di 11 anni e 5 mesi, seguita dal Piemonte, con 11 anni e 7 mesi.