I No Tav risarciscano i danni alla città

Lo chiede il parlamentare democratico Esposito. Il centro imbrattato da scritte farneticanti e portici deturpati da vernice ed escrementi. È il day after della manifestazione di ieri

Una città sfregiata: portici imbrattati, scritte sui muri, facciate di palazzi e negozi deturpati dai lanci di uova e vernice, detriti sparsi ovunque. È questo il bilancio della manifestazione dei No Tav che ieri hanno sfilato per le vie del centro di Torino. Danni che gravano sulle già dissestate casse comunali, soldi che ancora una volta usciranno dalle tasche dei cittadini. L’ala violenta e antagonista del movimento, almeno questa volta, si è limitata a gesti e azioni dimostrative, evitando lo scontro diretto con le forze dell’ordine. Ora però resta da ripulire tutto il tratto di città percorso dal corteo. Ad accollarsi le ingenti spese – qualche migliaia di euro – siano gli stessi No Tav: sarebbe un modo concreto dei capi “pacifici” per prendere le distanze dalle frange estremistiche e dagli anti di vandalismo. A chiederlo è il parlamentare democratico Stefano Esposito.

«Voglio fare una semplice domanda ai vari leader del movimento No Tav, Perino, Lele Rizzo e ai politici e agli amministratori che non perdono occasione per dare loro copertura politica ed ideologica come Michele Curto o Sandro Plano – spiega Esposito -. Se, come dite, siete tutti black bloc; se, come andate ripetendo, il movimento fa quello che si decide nelle assemblee, allora delle due l’una: o il movimento aveva deciso di imbrattare la città durante la manifestazione di ieri, oppure, come credo, non lo aveva deciso ma non è stato in grado di controllare le frange estreme che ieri, invece che praticare il consueto tiro al poliziotto, hanno deciso di sfogare la loro stupidità scrivendo insulti a giudici e giornalisti sui muri. Se è vera questa seconda ipotesi, suffragata dalle interviste di Perino apparse sui giornali di oggi, allora esiste un modo semplicissimo e politicamente coerente per dare un segnale di serietà e attenzione ai beni comuni, vero cavallo di battaglia ideologico, del movimento valsusino: organizzare una bella colletta e rifondere il costo che il comune di torino si accollerà per ripulire gli atti di vandalismo».