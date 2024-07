Calcio: Toro, striscioni contro Cairo, "Te ne devi andare"

"Non ti chiediamo 50 milioni, ma solo di...toglierti dai co...ni": così uno striscione esposto all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino. La contestazione nei confronti del presidente granata, Urbano Cairo, prosegue: questa volta nel mirino ci sono le ultime dichiarazioni del patron durante la presentazione del nuovo tecnico Vanoli. "Io sono ambizioso ma non posso mettere ogni anno 50 milioni" era stata la frase del numero uno del club di via Viotti.