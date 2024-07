Rissa nella notte, ragazzo accoltellato a Collegno

Un uomo è stato accoltellato a Collegno (Torino) nel corso di una rissa. E' successo la scorsa notte in corso Francia all'angolo con viale Gramsci. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato portato all'ospedale Giovanni Bosco. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Alla rissa avrebbero preso parte una quindicina di persone. Sul caso indagano i carabinieri. Dovrebbe essere un diciottenne di origine albanese la persona ferita la scorsa notte a Collegno nel corso di una rissa. Il giovane sarebbe stato raggiunto da una coltellata al petto. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.