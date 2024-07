Criminalità: Torino, piazza Bengasi circondata dai carabinieri

Una piazza di Torino circondata dai carabinieri per un controllo straordinario del territorio: una manovra a tenaglia che ha portato a un arresto e a una denuncia a piede libero. E' successo in piazza Bengasi, all'estrema periferia meridionale del capoluogo, dove da mesi i residenti segnalano una condizione di disagio dovuta a episodi di criminalità di strada e alla presenza di pusher. Le manette sono scattate per un ventenne di origine centroafricana, senza fissa dimora, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina. Il denunciato è un ventenne di Moncalieri (Torino) trovato in possesso di cocaina, ecstasy e hashish. Una trentina le persone identificate. L'intervento è stato svolto dai carabinieri della tenenza di Nichelino e della stazione di Torino-Lingotto. Il Comando dell'Arma afferma che l'operazione è rientrata "in un piano di controllo coordinato del territorio, in atto da tempo, che nelle scorse settimane ha portato ad altrettanti risultati nell'area in questione".