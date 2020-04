Adesso pensiamo agli ex Pininfarina

Caso De Tomaso. Lo stabilimento di Grugliasco ripiomba nello sconforto. La Regione: "Non ne sapevamo nulla". Il sindaco Mazzù assicura: "Lì si deve produrre, nessuna variante"

“Non ne sapevo nulla”. Sono rimasti basiti i lavoratori di De Tomaso, stamani, quando, ricevuti dall’assessore regionale al Lavoro Claudia Porchietto, le hanno sentito pronunciare questa dichiarazione d'impotenza. Poi la conferma che la deadline per prendere una decisione resta fissata al 15 febbraio, come da lei stessa stabilito in uno degli ultimi incontri con i vertici aziendali.

Intanto però lo scenario è sensibilmente mutato e questo atteggiamento non può che risultare imbarazzante. «Ma come poteva non sapere nulla l’ente che dall’inizio di questa faccenda ha erogato fondi all’azienda dei Rossignolo? Sembra di avere a che fare con Alice nel paese delle meraviglie» attacca ad alzo zero il deputato Stefano Esposito del Pd, che poi, in accordo con il collega d’aula Antonio Boccuzzi, chiede alla Regione Piemonte di produrre «un atto formale di autotutela per salvaguardare i fondi stanziati e in gran parte già erogati alla De Tomaso». La stessa azione sollecitata anche dal consigliere di Progett’Azione-Pdl Angelo Burzi.

Lo stabilimento grugliaschese crolla nuovamente nello sconforto, dopo una serie di operazioni scellerate messe in atto già dalla passata amministrazione regionale, quando il duo Bresso-Bairati patrocinò, con l’avallo di Finpiemonte, l’acquisizione del sito ex Pininfarina. Errori su errori e qualche sospetto che riemerge tetro. Torna alla mente la lettera del Comune di Grugliasco, disponibile, all’atto della firma di Rossignolo, a valutare un cambio di destinazione d’uso qualora, come paventato, De Tomaso avesse trasferito la propria attività altrove. «Non ci sarà nessuna variante e nessuna speculazione edilizia – mette subito le cose in chiaro il sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù, che poi attacca – Oggi posso dire meno male che i Rossignolo non riuscirono ad acquisire la Bertone. Nel 2008 mi vennero a trovare con un immobiliarista di Milano, ma io mi opposi anche in quel caso a iniziative che mi sembravano poco limpide e mi chiedo come la passata amministrazione regionale possa aver favorito un’operazione simile, senza alcuna garanzia». Intanto resta il mistero sul presunto fondo d’investimento che avrebbe rilevato l’azienda. «In questo momento gli unici che vanno tutelati sono i lavoratori» chiosa il consigliere democratico Raffaele Bianco.

La tensione è tangibile anche nel mondo dei lavoratori, con il numero uno della Cisl di Torino Claudio Chiarle (foto accanto) che parla della «ennesima trovata di un’azienda che in due anni e mezzo ha prodotto la miseria di un’auto, dopo aver fagocitato quantità enormi di soldi pubblici» e prevede «tempi bui per i lavoratori dal momento che i nuovi soci, se esistono, come prima cosa potrebbero tagliare sul personale».

Poi però non lesina una critica ai colleghi della Fiom, che sin dall’inizio si è appiattita sulle posizioni dell’azienda: «Come possono dire “Mancano le informazioni per esprimere un giudizio. L’importante è che chi subentra confermi gli impegni”? Mi pare che gli elementi ci siano tutti per avere un quadro compiuto di cosa sia accaduto». E ancora: «Proprio loro così intransigenti sulla Fiat».