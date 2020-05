La lunga marcia di Mao

Musicista, dj, vj, attore, conduttore, cantante, scrittore. Mauro Gurlino, meglio conosciuto come Mao, è tutto questo, e probabilmente non solo. Qurant’anni e una carriera consumata alla perenne ricerca di un’evoluzione artistica, di nuove frontiere da superare e nuove dimensioni da esplorare. “Mao è ed è stato tutto” ha affermato un giornalista analizzando la sua vita artistica. Si è laureato in Storia e critica del cinema con una tesi sul musical “Yuppi Du” di Adriano Celentano. Una scelta tutt’altro che casuale, dal momento che proprio il Molleggiato è da sempre una delle sue principali ossessioni. “La sua è una mania” dice chi lo conosce bene, e chissà come ha giudicato l’ultima performance sanremese dell’autore de “Il tuo bacio è come un rock”.

E’ un ragazzo di periferia, che viene da San Mauro Torinese. La sua prima casa da solo, in via Cavour, la divide con Fabrizio Vespa e il dj Sergio Ricciardone. E’ un trio in continuo fermento artistico. Nel 1987 muove i primi passi con i Voodoo, poi, negli anni Novanta, dà vita a “Maoelarivoluzione”, band capace di fondere rock e musica elettronica, con la quale partecipa anche a un Sanremo Giovani. Nel 1996, prodotto da Max Casacci, vede la luce “Sale”, il primo album. Dopo un solo anno, ecco “Casa”. Ma come detto, Mao non è solo cantante, musicista e cantautore. Conduce, insieme ad Andrea Pezzi, programmi televisivi trasmessi su Mtv (Kitchen, Hot, Romalive, Tiziana, Tokusho), è speaker radiofonico fin dai tempi del liceo, transitando attraverso Radio Deejay e Radio Flash, fino ad approdare a Gru Radio. Su Rai Radio 1, è al fianco di Simona Ventura in "Ventura Football Club"E’ stato un protagonista assoluto del mondo musicale torinese e non solo. Tra i musicisti e autori più talentuosi e maggiormente disposti alla sperimentazione. Ha collaborato a una serie infinita di progetti musicali paralleli, con i Fratelli di Soledad, i Delta V, i Persiana Jones e anche con Max Gazzè, ne “La favola di Adamo ed Eva” e Morgan.

Tra i suoi esperimenti più riusciti c’è la creazione di una fondazione “Cortocorto”, attraverso la quale, all’inizio degli anni Duemila, ha promosso eventi alternativi in cui convivevano nella stessa serata cortometraggi e musica. Un modo per fondere due arti e valorizzare video maker e registi emergenti. Non si è sottratto al piacere di comparire in alcune di queste opere, a partire da “La gara di salto con le uova” di Enrico Iacovoni. La passione per la recitazione e il cinema lo hanno portato a comparire con ruoli tutt’altro che marginali anche in A/R Andata + Ritorno, pellicola scritta e diretta da Marco Ponti, con Libero De Rienzo e Vanessa Incontrada, nel quale lui interpreta il ruolo del portiere d’albergo. In ultimo ha partecipato anche al recentissimo “I soliti idioti” di Enrico Lando.

Tutte esperienze riprese e narrate dal protagonista in “Meglio tardi che Mao”, romanzo musicale dalle fortissime connotazioni autobiografiche. E’ la sua ultima fatica, l’ultima scommessa. Che oggi rappresenta un approdo e domani sarà solo una parentesi del suo viaggio. Tra le più nobili forme di comunicazione, alla ricerca di una connessione e un filo logico che possa racchiuderle tutte.