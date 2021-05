Asl: Alba e Bra chiedono continuità

I due sindaci scrivono alla Regione, allarmati dalle voci che pronosticano un ricambio degli attuali vertici delle aziende sanitarie. Schierandosi per Monchiero e Marchisio

In previsione delle imminenti nomine dei vertici delle Asl e delle aziende ospedaliere, un pezzo della Provincia Granda chiede la continuità con gli attuali assetti. Ad oggi le Asl Cuneo 1 e Cuneo 2, che hanno competenze su quasi tutta la provincia di Cuneo, sono guidate da Giovanni Monchiero, mentre l'Aso Santa Croce (unico ospedale gestito in modo autonomo) da Mario Marchisio. Rumors provenienti da Torino, da piazza Castello a corso Regina Margherita, pronosticano il siluramento di entrambi, che verrebbero pertanto sostituiti da altri manager. Allarmati da queste voci due sindaci della zona, Bruna Sibille di Bra, e Maurizio Marello, primo cittadino di Alba, hanno scritto congiuntamente una lettera al presidente Roberto Cota e all’assessore alla Sanità Paolo Monferino, chiedendo la riconferma dei due commissari.

Ecco il testo integrale della missiva. «Il prossimo 31 marzo scadrà la nomina del dottor Giovanni Monchiero a Commissario dell'Asl Cn2. Come Ella sa, l'azienda sanitaria si trova in un momento di forte trasformazione, con la realizzazione del nuovo polo ospedaliero nel Comune di Verduno che permetterà il superamento dei due nosocomi oggi esistenti a Bra e ad Alba. In tale contesto, stante anche le problematiche recentemente emerse e connesse con l’esecuzione e il termine dei lavori della nuova struttura, così come il progressivo trasferimento dei servizi ospedalieri e di molti di tipo ambulatoriale dalle due principali città del territorio alla nuova struttura, tutto farebbe presagire una riconferma degli attuali vertici dell'azienda sanitaria in questa delicata fase di passaggio».

«È infatti noto che l’Asl Cn2 è una delle aziende sanitarie piemontesi che riesce ad esprimere alcune delle migliori performance in termini di qualità ed economicità di servizio, dimostrando con efficacia la capacità nell'interpretare i bisogni e le esigenze del territorio di competenza. Allo stesso tempo, in ragione della pluriennale esperienza del dottor Giovanni Monchiero al vertice dell'azienda, si ritiene difficile immaginare il completamento dell'opera di riposizionamento territoriale dei servizi sanitari senza una sua fattiva collaborazione e regia.

In questo delicato momento di transizione, con l’Amministrazione da lei presieduta impegnata nella riorganizzazione dell'intero sistema sanitario piemontese, credo di interpretare il desiderio dell'intero territorio servito dall'Asl Cn2 nel richiedere la riconferma dell'attuale Commissario. Preso atto con estremo favore della disponibilità a modificare il piano sanitario per consentire alla specificità del nostro territorio di poter essere salvaguardata, tale riconferma sarebbe un modo ulteriore per far comprendere la vicinanza del mondo della politica e delle istituzioni rispetto alle esigenze di una sanità moderna, qualificata e efficiente che i nostri concittadini sempre più ci rappresentano come elemento centrale per definire la qualità della vita nel nostro territorio».