A Vercelli la scuola mangiasoldi

Apre l'outlet di Santhià, la provincia finanzia la formazione degli aspiranti impiegati, ma questi non vengono mai chiamati. L'ennesimo flop dell'istituto per i mestieri di vendita caro a Rosso

Corsi di formazione? Un flop. Al centro di una polemica pronta a deflagrare l’Outlet dell’abbigliamento di Santhià, in procinto di aprire proprio in questi giorni. «La Provincia – annuncia il 13 gennaio scorso l’assessore al Lavoro, Maria Cristina Cossu - pagherà i corsi di formazione che attualmente riguardano circa 40 responsabili dei punti vendita e 90 addetti alle vendite. I curricula inviati al sito di Retail in progress verranno trasmessi alle agenzie dell’impiego in base ai criteri determinati dalle stesse aziende interne all’outlet». Non è tutto, l’ente pubblico – sempre secondo quanto dice l’assessore Cossu - mette a disposizione delle persone selezionate e interessate ad acquisire specifiche competenze relative all’area di vendita, un voucher formativo spendibile presso la Scuola Mestieri della Vendita – Negotium – che terrà i corsi nei locali dell’ex Istituto Sraffa di Santhià.

A occuparsi della formazione di circa 130 persone, la Scuola dei mestieri di vendita di Trino Vercellese. Secondo il sito internet societafutura.com la Provincia ha finanziato il progetto con 80 mila euro. La considerevole cifra si aggiunge alla già ricca torta di cui ha beneficiato la stessa Scuola per finanziare il proprio start-up, quasi 2milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero del Lavoro nel periodo in cui era sottosegretario l’onorevole Roberto Rosso.

Tutto bene allora? Macché. Il canale istituzionale non funziona, nessuno chiama i ragazzi che hanno fatto i corsi e chi riesce ad ottenere qualche colloquio è per sua iniziativa. Alcuni di loro aprono un blog “Quelli dell’outlet di Santhià” (o almeno quelli che avevano la speranza di andare a lavorare all’outlet di Santhià) che diventa ben presto un punto di riferimento per coloro che hanno fatto i corsi alla Scuola mestieri di vendita, ma che non hanno mai ottenuto i riscontri desiderati. I dubbi intorno a questa struttura non mancano, nonostante venga da sempre considerata un fiore all’occhiello del territorio dai politicanti locali (un istituto che “deve diventare nazionale, perché risponde ad una esigenza precisa ed in Italia non c'è un'altra Scuola di questo genere” ha detto il parlamentare Roberto Rosso). Che si tratti dell’ennesimo flop di una struttura realizzata in pompa magna, capace esclusivamente di fagocitare montagne di soldi pubblici?