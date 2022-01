L’Udc regge il moccolo alla maggioranza

Casiniani sempre più organici allo schieramento di centrodestra: si astengono anche sulla riforma sanitaria. Apertura di credito pure dai dipietristi, che abbandonano l'Aventino. E Cota gongola

Con tre giorni di ritardo sulla tabella di marcia, la riforma epocale della sanità piemontese ha visto la luce. Che la rivoluzione abbia inizio. Sono stati in tutto 33 i voti favorevoli, 16 i contrari, 5 gli astenuti. Tra coloro che hanno preferito rimanere nella terra di mezzo (ma non nel limbo politico) c’è l’Udc, che ha impiegato tutta l'incespicante ars oratoria del proprio presidente Giovanni Negro, per argomentare la scelta in Consiglio regionale: «Fare un piano sanitario perfetto al primo colpo è impossibile, andando avanti negli anni vedremo come migliorarlo. Da una posizione totalmente contraria dell’inizio, il nostro voto sarà di costruttiva astensione, con senso di responsabilità».

Un voto che ancora una volta dimostra l’ormai organicità di fatto del partito guidato da Alberto Goffi (foto) all’interno dell’attuale maggioranza di centrodestra. Come testimoniato dal pubblico ringraziamento espresso dal presidente Roberto Cota, a traguardo raggiunto: “Ora la nostra maggioranza è più solida”. E forse anche più ampia: “L'astensione di Idv e Udc è un dato politico, un'apertura di credito verso la giunta”. Dopotutto astenersi sulla riforma sanitaria in Regione, è molto più che un segnale di distensione.

Lo stesso evidentemente che ha voluto dare il variopinto gruppo dell’Italia dei Valori, dagli strali alla riconversione, andata e ritorno in un percorso intrapreso più volte. Alla fine il capogruppo Andrea Buquicchio (foto), Luigi Cursio e Tullio Ponso non se la sono sentita di votare contro. «Daremo battaglia per la riduzione delle poltrone» aveva affermato Buquicchio il 14 marzo, facendo riferimento alle Federazioni sanitarie, ma quindici giorni dopo le federazioni sono rimaste e della battaglia si è persa traccia. Vero che hanno bocciato la riorganizzazione, ma sulla ciccia si sono mostrati di bocca buona. Dopotutto se i tre, in disaccordo anche sul colore del cielo, hanno trovato un’intesa solo nella non belligeranza al presidente e proprio sul suo più importante provvedimento, un motivo ci sarà. E visto il loro comune impiego professionale nel settore sanitario (due sono medici l'altro è farmacista), non mancano di competenze. Sapranno loro.