Fisco: Api Torino, pmi strozzate da ritardi per rimborsi Iva

(Adnkronos) - ''Le pmi stanno sopportando ulteriori difficoltà dovute ai grandi ritardi nel meccanismo dei rimborsi Iva. Una situazione che accresce i problemi di gestione e di accesso al mercato da parte del sistema già alle prese con una non facile congiuntura''.La denuncia è di Roberto Degioanni, segretario generale di Api Torino.

''Questa situazione - sottolinea - riporta in primo piano la nostra richiesta di arrivare ad una effettiva applicabilità del versamento dell'Iva al momento dell'incasso anche per le pmi. Si tratterebbe di uno strumento effettivamente in grado di ridare fiato alle imprese, soprattutto in un momento nel quale fra le difficoltà che le aziende devono affrontare ci sono anche quelle dovute al comportamento dello Stato che continua ad essere fra i peggiori pagatori in assoluto''

''Stando alle rilevazioni dell'associazione - spiega Degioanni -, solo in provincia di Torino i crediti Iva vantati dalle pmi ammonterebbero già a diversi milioni di euro, con singole imprese che aspettano rimborsi da 500mila a due milioni di euro. E' evidente - conclude che occorre mettere mano ai meccanismi di rimborso Iva. Oltre ad uno snellimento delle procedure e alla possibilità di compensazione fra imposte da versare e i rimborsi dovuti alle imprese, è necessario garantire tempi certi e perentori per l'effettivo rimborso delle somme che spettano alle aziende''.