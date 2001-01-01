Fassino vs Sbriglio

Dicono che… ieri, durante il Consiglio comunale, il sindaco di Torino Piero Fassino sia andato letteralmente fuori dai gangheri con il capogruppo dell’Idv Giuseppe Sbriglio. Quest’ultimo, con un sms velenoso gli aveva contestato lo slittamento della commissione sul Filadelfia, seduta procrastinata perché in concomitanza con il viaggio romano del sindaco e del suo assessore Stefano Gallo, in missione per presentare la candidatura di Torino capitale europea dello Sport 2015. Alla fine tra i due sono volate parole grosse e pare che Sbriglio si sia addirittura rifiutato di recarsi nell’ufficio del sindaco per chiarire l’accaduto. Di fronte a un Beppe Borgogno visibilmente imbarazzato.