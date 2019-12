Torino: presidente Consiglio comunale in piazza con Sardine

"Questa sera sarò in piazza con le Sardine perché 'questa' piazza esprime valori nei quali mi riconosco, ed il messaggio deve essere chiaro: contro odio, xenofobia e maleducazione non si può camminare divisi". Ad annunciare la sua partecipazione alla manifestazione delle Sardine torinesi in programma questa sera in piazza Castello, è il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari (M5S). "Le divisioni - scrive in un post su Facebook - fanno il gioco dei seminatori di odio e dei neofascismi, loro hanno le idee molto chiare e infatti si muovono uniti".