Chiappero al Parco

Dicono che… Alberto Cirio abbia manifestato il desiderio di riconfermare Luigi Chiappero al vertice dell’ente che gestisce alcune aree protette dei Parchi Reali, tra cui il Parco della Mandria. Ma sul nome dell’avvocato, che incidentalmente è stato pure difensore del governatore nella Rimborsopoli piemontese, pare vi siano molte perplessità da parte del principale azionista della maggioranza di centrodestra, la Lega, poco incline a dare il via libera a una nomina dai marcati tratti “consociativi”. Infatti, non solo Chiappero venne designato dal centrosinistra di Sergio Chiamparino, ma sono piuttosto note le sue inclinazioni politiche, come testimoniano i suoi trascorsi di amministratore pubblico (da sindaco di Ciriè tra il 1997 e il 2006). Cirio riuscirà a vincere le resistenze leghiste?